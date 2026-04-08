যুক্তরাষ্ট্র
ইরানে হামলা দুই সপ্তাহ স্থগিত করলেন ট্রাম্প
শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা কিছুটা স্তিমিত হলো। ইরানের ওপর পূর্বঘোষিত বড় ধরনের ‘বোমাবর্ষণ ও হামলা’ অন্তত দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করতে রাজি হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার কিছু সময় আগে এই ঘোষণা এল।
ইরানের ওপর হামলা 'দুই সপ্তাহ স্থগিত' করলেন ট্রাম্প
