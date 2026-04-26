অতিথিদের কয়েকজন আতঙ্কে খাবারের টেবিলের পাশে মেঝেতে নিচু হয়ে বসে থাকেন
যুক্তরাষ্ট্র

গুলির শব্দে ট্রাম্প–মেলানিয়ারা কী করছিলেন

নৈশভোজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা অতিথিরা গুলির শব্দ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ টেবিলের নিচে আশ্রয় নেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প মঞ্চের পেছনে নিচু হয়ে বসেন। এরপর সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। নৈশভোজে প্রায় ২ হাজার ৬০০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অনেকেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেন। আর ওয়েটাররা আতঙ্কে ডাইনিং হলের সামনের দিকে ছুটে যান।

