উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত: মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী নিহত

ভারত
উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত: মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী নিহত
ভারতে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) প্রধান অজিত পাওয়ার ছাড়াও আরও চারজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পাইলট ও অজিত পাওয়ারের নিরাপত্তা কর্মকর্তা রয়েছেন।
