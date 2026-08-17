ভারত
তারেক রহমানের ভারত সফরে কঠিন শর্ত বাংলাদেশের
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে তারেক রহমানের ভারত সফরের আগে ঢাকা কঠিন শর্ত দিয়েছে। এর মধ্যে শেখ হাসিনা ও অন্যান্য পলাতক অপরাধীদের দ্রুত প্রত্যর্পণ এবং সফরের সহায়ক পরিবেশ তৈরির দাবি অন্যতম। টাইমস অব ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস একে 'কঠিন শর্ত' ও 'চূড়ান্ত সীমারেখা' বলছে। ভারত আমন্ত্রণ বহাল রাখলেও ঢাকা জবাবের অপেক্ষায়। উভয় দেশ কূটনৈতিক সমাধান চাইছে।
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