ভারত
পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের অভিষেককে মারধর
পশ্চিমবঙ্গের সোনারপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হামলার শিকার হয়েছেন। নিহত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তিনি প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন। বিক্ষোভকারীরা তাকে কিল, চড়, ঘুষি মারে, ডিম ছোড়ে এবং তার পোশাক ছিঁড়ে দেয়। অভিষেক হেলমেটের কারণে বেঁচে যান, চশমা-ঘড়ি ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তৃণমূল এই হামলার জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছে।
