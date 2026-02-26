ইসরায়েলে পৌঁছার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত সংবর্ধনা দেও­য়া হয়। পাশে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। গতকাল তেল আবিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে
মোদির ইসরায়েল সফর কেন গুরুত্বপূর্ণ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গতকাল বুধবার দুই দিনের সফরে ইসরায়েলে গেছেন। ২০১৭ সালে তিনি প্রথমবার ইসরায়েল সফর করেন, সেটি ছিল কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ইসরায়েল সফর। এবার তাঁর সফর এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক উত্তেজনা বেড়েছে ও ভূরাজনৈতিক সমীকরণ জটিল হয়ে উঠেছে।

