মোদির ইসরায়েল সফর কেন গুরুত্বপূর্ণ

ভারত
মোদির ইসরায়েল সফর কেন গুরুত্বপূর্ণ
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গতকাল বুধবার দুই দিনের সফরে ইসরায়েলে গেছেন। ২০১৭ সালে তিনি প্রথমবার ইসরায়েল সফর করেন, সেটি ছিল কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ইসরায়েল সফর। এবার তাঁর সফর এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক উত্তেজনা বেড়েছে ও ভূরাজনৈতিক সমীকরণ জটিল হয়ে উঠেছে।
Also Read
-
ব্যবসায়ীর গভর্নর হওয়া যখন বিরল ঘটনা
-
সরকারপ্রধানের পরিবর্তনে ওয়েবসাইট থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তথ্য
-
ব্যবসায়ী গভর্নর এই প্রথম
-
বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘটনা সরকারসমর্থিত ‘মব-কালচারের’ সূচনা মনে হচ্ছে: শফিকুর রহমান
-
১৯ বছরের ঐতিহ্য: বগুড়ার মসজিদে একসঙ্গে বসে হাজার মানুষের ইফতার