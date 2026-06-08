ভারত
মমতার দলে ভাঙন, বিজেপির অপারেশন লোটাস
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসে লোকসভায় বড় ভাঙন ধরেছে। সোমবার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে চিঠি দিয়ে ২০ জন সাংসদ এনডিএ-কে সমর্থনের কথা জানিয়ে পৃথক ব্লক চেয়েছেন। কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও শতাব্দী রায়ের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক (দেব) অধিকারী, ইউসুফ পাঠান, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেক তারকা সাংসদও রয়েছেন। দলত্যাগ-বিরোধী আইন এড়াতে ১৯ জন সাংসদের প্রয়োজন ছিল, ২০ জন সই করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ৮ জন সাংসদ অবশিষ্ট রইলেন।
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