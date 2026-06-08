তৃণমূলের বিদ্রোহী সংসদ সদস্যদের নেতৃত্বে আছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার
ভারত

মমতার দলে ভাঙন, বিজেপির অপারেশন লোটাস

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসে লোকসভায় বড় ভাঙন ধরেছে। সোমবার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে চিঠি দিয়ে ২০ জন সাংসদ এনডিএ-কে সমর্থনের কথা জানিয়ে পৃথক ব্লক চেয়েছেন। কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও শতাব্দী রায়ের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক (দেব) অধিকারী, ইউসুফ পাঠান, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেক তারকা সাংসদও রয়েছেন। দলত্যাগ-বিরোধী আইন এড়াতে ১৯ জন সাংসদের প্রয়োজন ছিল, ২০ জন সই করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ৮ জন সাংসদ অবশিষ্ট রইলেন।

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