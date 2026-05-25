ককরোচ জনতা পার্টি অনলাইনে প্রচারণা চালাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ছবি ব্যবহার করে
ভারত

ককরোচ জনতা পার্টির আলোড়ন, পরিবারে হুমকি

ভারতের প্রধান বিচারপতির 'তেলাপোকা' মন্তব্যের প্রতিবাদে ব্যঙ্গাত্মকভাবে গঠিত 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) এখন রাজনৈতিক লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী অভিজিৎ দিপকের গড়া এই অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে ২.২৮ কোটির বেশি অনুসারী নিয়ে ভারত সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনতে এবং তরুণদের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন আন্দোলন গড়ে তুলতে চায়। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী এই দলটির বিরুদ্ধে সরকারের সমালোচনা, অ্যাকাউন্ট হ্যাক ও প্রতিষ্ঠাতা পরিবারকে হুমকির অভিযোগ উঠেছে।

