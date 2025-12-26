ভারত
কানাডায় ভারতীয় শিক্ষার্থীকে গুলি করে হত্যা
কানাডার টরন্টোয় এক সপ্তাহে দুই ভারতীয় নাগরিক খুন হয়েছেন। সর্বশেষ, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি শিক্ষার্থী শিবাঙ্ক অবস্তি (২০) গত মঙ্গলবার গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এ বছর টরন্টোয় এটি ৪১তম হত্যাকাণ্ড। এর এক সপ্তাহ আগে হিমাংশি খুরানা (৩০) নামের এক ভারতীয় নারীও খুন হন। পরপর দুই হত্যাকাণ্ডে কানাডায় প্রবাসী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। টরন্টো পুলিশ পলাতক অভিযুক্তকে ধরতে জনসাধারণের সহায়তা চেয়েছে এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শোক প্রকাশ করেছে।
