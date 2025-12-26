শিবাঙ্ক অবস্তি
ভারত

কানাডায় ভারতীয় শিক্ষার্থীকে গুলি করে হত্যা

কানাডার টরন্টোয় এক সপ্তাহে দুই ভারতীয় নাগরিক খুন হয়েছেন। সর্বশেষ, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি শিক্ষার্থী শিবাঙ্ক অবস্তি (২০) গত মঙ্গলবার গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এ বছর টরন্টোয় এটি ৪১তম হত্যাকাণ্ড। এর এক সপ্তাহ আগে হিমাংশি খুরানা (৩০) নামের এক ভারতীয় নারীও খুন হন। পরপর দুই হত্যাকাণ্ডে কানাডায় প্রবাসী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। টরন্টো পুলিশ পলাতক অভিযুক্তকে ধরতে জনসাধারণের সহায়তা চেয়েছে এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শোক প্রকাশ করেছে।

Also Read