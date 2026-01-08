ভারত
ভারতের ওপর ৫০০% শুল্কের বিলে সম্মতি ট্রাম্পের
রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার কারণে ভারতসহ বেশ কিছু দেশের ওপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক আরোপ করার একটি বিলে সম্মতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিলটি পাস হলে যুক্তরাষ্ট্র সেসব দেশের ওপর কঠোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিতে পারবে, যারা রাশিয়ার কাছ থেকে তেল বা ইউরেনিয়াম কিনে ভ্লাদিমির পুতিনের ‘যুদ্ধযন্ত্র’কে শক্তিশালী করছে।
Also Read
-
দেশে কোনো পাতানো নির্বাচন হবে না: সিইসি
-
আম্পায়ারের আঙুলকে পরোয়া না করেও আউট শাহাদত
-
ভারতের ওপর ৫০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিলে সম্মতি দিলেন ট্রাম্প, কারণ কী
-
মব সন্ত্রাস ও অনলাইনে আক্রমণে নিরাপত্তাঝুঁকিতে নারীরা
-
কাগজেই বাড়ে লক্ষ্যমাত্রা, বাস্তবে বাড়ে না