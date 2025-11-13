দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণস্থলে পাহারায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। ১২ নভম্বের ২০২৫, দিল্লি
ভারত

ভারত কি নিজের তৈরি ফাঁদে পড়ে গেছে

দিল্লিতে এত বড় সন্ত্রাসী হামলার পরেও ভারত পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুলছে না। অথচ মোদি সরকার পূর্বে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদে অভিযুক্ত করত। ভূ-রাজনীতির পরিবর্তনে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হওয়ায় ভারত এখন সংযত। সাউথ এশিয়া টেররিজম পোর্টালের নির্বাহী পরিচালক অজয় সাহনি আল–জাজিরাকে বলেছেন, ভারত নিজেই পাতা ফাঁদে পড়েছে। কংগ্রেসের পবন খেরা বা আপ নেতা সঞ্জয় সিং মোদি সরকারের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

Also Read